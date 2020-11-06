أوباميانج يشيد بمستوى محمد النني مع أرسنال

قام إيميريك أوباميانج النجم الجابوني بالإشادة بالمستوى الذي يقدمه زميله المصري محمد النني مع أرسنال هذا الموسم









وخلال تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لآرسنال قال أوباميانج: "مستوى النني مؤخرًا جزء من الأداء المميز الذي يقدمه منذ عودته من فترة الإعارة في بشكتاش".









وتابع: " فترة إعارة النني إلى بشكتاش كانت جيدة بالنسبة له، حيث إنه خرج وحصل على المزيد من الخبرة، وعاد بها وهذا مهما حقًا، كما أن الطريقة التي يلعب بها منذ عودته لا تصدق".









وأكمل: "الركض السريع في نهاية مباراة مانشستر يونايتد!.. لا أعرف كيف فعل ذلك. إنه يمتلك طاقة رائعة، وهذا ما نريده كفريق، والجميع هنا يريد اللعب بهذه الطريقة، ونريد تقديم كل ما لدينا دائمًا، وهذا بالضبط ما يفعله النني".









وأنهى حديثه: "أنا والنني متشابهان فهو رجل مرح ونحن نضحك دائمًا، لذلك عندما نجتمع معًا يكون الأمر مضحكًا. من الرائع حقًا التواجد معه".



