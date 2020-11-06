الألومنيوم يستهل ودياته بمواجهة قنا الخميس

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
Advertisements
يستهل فريق نادي الألومنيوم يوم الخميس المقبل، أولى مبارياته الودية استعدادا لدوري القسم الثاني موسم2020_2021، بمواجهة فريق نادي قنا، في تمام الثالثة مساءا بملعب نادي الألومنيوم.

وقال حسين عبد اللطيف، المدير الفني لفريق الألومنيوم، إن مباراة قنا تعد أولى الوديات التي سوف يجريها الفريق قبيل انطلاق مبارياته الرسمية والمزمع انطلاقها 25 نوفمبر الجاري.

وأشار عبد اللطيف في تصريح خاص ل "الفجر الرياضى" الي انه ابرم صفقتين بالتعاقد مع احمد حمودي لاعب وسط شبان قنا، وإيهاب احمد مدافع بترول أسيوط، فضلا عن عقد صفقة تبادلية مع نادى الداخلية برحيل مصطفى ناصر وضم فاروق خالد لاعب وسط الداخلية.

وأوضح انه لن يتعاقد مع أي لاعب لن يكون له دور مع الفريق، والتعاقدات على حسب احتياجات الفريق فقط، ؤكدا انه ضد التعاقد بدون هدف، خاصة انه استطاع المحافظة على القوام الأساسي للفريق.

وتابع عبد اللطيف الفترة المقبلة سوف تشهد عدة مباريات ودية للوقوف على مستوى جميع اللاعبين وخلق روح الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامي، لاسيما وان ضيق الوقت يعد من أهم التحديات التي بوجهها الفريق قبل انطلاق المسابقة.

يذكر ان فريق الألومنيوم انهي موسمه المنقضي بالمركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، خلف البنك الأهلي الذي تأهل للدوري الممتاز، وبني سويف صاحب المركز الثاني

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ضحية سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يفكر في التراجع عن ضم معار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ترامب: حذرت من كارثة التصويت بالبريد.. والقضاء سيحسم النتيجة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 6 ساعات

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

منذ أقل من ساعة

شوبير يكشف آخر تطورات حالة مصابي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل صفقة الأهلي الثالثة في الميركاتو الصيفي

منذ 36 دقيقة

الزمالك يستقر على ضم القناص

منذ حوالي 9 ساعات

الكاف يفاجئ الأهلي والزمالك بقرار غريب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 23 ساعة

عرض أوروبي يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

"نسي الستوستة مفتوحة".. 4 مفاجآت في قضية طبيب الزقازيق

منذ ساعة الا ربع

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 م

الفيديو الرابع لطفل المرور يثير الجدل داخل محطة الوقود (فيديو)

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

08:02 ص

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

10:48 ص

تفاصيل صفقة الأهلي الثالثة في الميركاتو الصيفي

01:30 م

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه