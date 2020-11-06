الألومنيوم يستهل ودياته بمواجهة قنا الخميس

Advertisements

يستهل فريق نادي الألومنيوم يوم الخميس المقبل، أولى مبارياته الودية استعدادا لدوري القسم الثاني موسم2020_2021، بمواجهة فريق نادي قنا، في تمام الثالثة مساءا بملعب نادي الألومنيوم.



وقال حسين عبد اللطيف، المدير الفني لفريق الألومنيوم، إن مباراة قنا تعد أولى الوديات التي سوف يجريها الفريق قبيل انطلاق مبارياته الرسمية والمزمع انطلاقها 25 نوفمبر الجاري.



وأشار عبد اللطيف في تصريح خاص ل "الفجر الرياضى" الي انه ابرم صفقتين بالتعاقد مع احمد حمودي لاعب وسط شبان قنا، وإيهاب احمد مدافع بترول أسيوط، فضلا عن عقد صفقة تبادلية مع نادى الداخلية برحيل مصطفى ناصر وضم فاروق خالد لاعب وسط الداخلية.



وأوضح انه لن يتعاقد مع أي لاعب لن يكون له دور مع الفريق، والتعاقدات على حسب احتياجات الفريق فقط، ؤكدا انه ضد التعاقد بدون هدف، خاصة انه استطاع المحافظة على القوام الأساسي للفريق.



وتابع عبد اللطيف الفترة المقبلة سوف تشهد عدة مباريات ودية للوقوف على مستوى جميع اللاعبين وخلق روح الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامي، لاسيما وان ضيق الوقت يعد من أهم التحديات التي بوجهها الفريق قبل انطلاق المسابقة.



يذكر ان فريق الألومنيوم انهي موسمه المنقضي بالمركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، خلف البنك الأهلي الذي تأهل للدوري الممتاز، وبني سويف صاحب المركز الثاني