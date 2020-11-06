غزل السويس يواجة المعادي وديا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل
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يواجه نادى غزل السويس بقيادة محمد محمود نظيرة فريق المعادى واليخت احد فرق القسم الثالث عصر السبت في القاهرة استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد بدورى القسم القسم الثالث 2021/2020.

وكان انهى مسئولو غزل السويس التعاقد مع اللاعب الإيفواري صادق توجو صاحب 22 سنه والذى يشغل مركز وسط الملعب، كما نجح في ضم المدافع احمد مصطفي، و طارق هشام صانع العاب.


قال المعتصم بالله نجم المقاولون العرب السابق و راعي فريق غزل السويس، انتظروا فريق منافس قوي الموسم القادم، بعد الاتفاق مع لاعبين مميزين، من أجل ضمان انطلاقة جدية لعودة الفريق لمكانه الطبيعي.

ويقود غزل السويس جهاز فنى مكون من، محمد محمود مديرا فنيا، معتصم بالله مدرب عاما، و عبد العزيز محمد "زيزو" مدرب حراس المرمي، احمد عبد العزيز مدير إداري، دكتور احمد فتحى علاج طبيعي.

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