رئيس جامعة القاهرة: جاهزون للتعليم عن بعد إذا اشتدت كورونا (فيديو)



وأشار "الخشت"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن نسبة الكثافة الطلابية 50%، حيث أنهم يطبقون نظام الهجين في التعليم، مؤكدا أنهم جاهزون للتحول لنظام التعليم الإلكتروني بشكل كامل إذا كانت الموجة القادمة لفيروس كورونا شديدة.





وعن تطوير مستشفيات الجامعات، أوضح أنهم يعملون على زيادة الطاقة الاستعابية للمعهد القومي للأورام القديم 30%، لافتا إلى أن ما تحقق في معهد "500500" للأورام في الشيخ زايد يعتبر انجازا، معلقا: "ما يحتاج إلى 10 سنوات تحقق في شهور".



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وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مجددًا النواب وعمداء الكليات والمعاهد، بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الكليات أو قاعات المحاضرات والمعامل دون ارتداء الكمامات، كما وجه بمنع التجمعات في ساحات الجامعة أو الكليات، وإلزام الطلبة داخل المدرج أو المعمل بإرتداء الأقنعة والتباعد الإجتماعي وإلا يحرم الطالب من حضور المحاضرة مع تحويله إلى التحقيق.





وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة التنبيه مجددًا بالإهتمام بالنظافة العامة ونظافة البيئة المحيطة، والإلتزام باستخدام الكواشف الحرارية على الجميع، وإرتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بما لايقل عن مترين بين كل فرد والآخر، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأكد الدكتور محمد الخشت، على العمداء، رفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية، واتخاذ مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.







وكلف الدكتور محمد الخشت، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتولي عملية المتابعة المباشرة داخل الحرم الجامعي وتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتحويل من يخالف الإجراءات الاحترازية للتحقيق من قبل السلطة المختصة حسب طبيعة المسؤولية.



قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنهم يطبقوا كافة الإجراءات الاحترازية داخل الجامعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث يمنع دخول الطالب بدون كمامة، مع وجود بوابات تعقيم بها مواد تعقيم حقيقية تعقم الشخص الذي يدخل إلى الجامعة.