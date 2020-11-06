جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-



فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا تهريب (مستحضرات تجميل - بضائع أجنبية الصنع – أمتعة شخصية ).

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (51) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1491) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (2 ) قضية هجرة غير شرعية، تزوير.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (195) حكم قضائى متنوع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

