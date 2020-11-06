برشلونة يحدد الراحلين عن الفريق في الميركاتو الشتوي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ذكر تقرير صحفي إسباني، أن نادي برشلونة حدد أسماء اللاعبين الذي سيغادرون خلال فترة الإنتقالات الشتوية، في شهر يناير كانون ثاني القادم.

 

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن هؤلاء اللاعبين هم، مارتين بايثوايت، وجونيور فيربو، وكارليس ألينيا، وصامويل أومتيتي.

 

وأشار التقرير إلى أن عثمان ديمبيلي أيضاً من الممكن أن يرحل، في حال وصول عروض مناسبة له، وقد تكون الوجهة إلى مانشستر يونايتد، أو يوفنتوس.

 

وهؤلاء اللاعبين بإستثناء ديمبيلي، يشاركون في دقائق قليلة للغاية خلال هذه الفترة، وأومتيتي العائد من الإصابة لم يشارك حتى الآن.

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