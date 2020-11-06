تفاصيل صفقة الأهلي الثالثة في الميركاتو الصيفي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أتم النادى الأهلى حسم صفقة التعاقد مع المغربى بدر بانون شكل رسمي، من صفوف الرجاء البيضاوي المغربى لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


ويعد بدر بانون ثالث صفقات الأهلي الصيفية، بعد طاهر محمد طاهر، وأحمد عبد القادر.

ويستمر عقد بانون صحبت القلعة الحمراء لمدة 3 سنوات، وعلى الجانب الآخر سوف يحصل الرجاء البيضاوي المغربي على 2 مليون دولار، وذلك من أجل إتمام الصفقة.


وهذا على أن يتم تقسيط قيمة الصفقة على 3 أقساط بعد دفع مقدم 500 ألف دولار، كما سيخضع اللاعب فى الساعات المقبلة للكشف الطبى قبل الإعلان عن الصفقة.


ومن المقرر أن ينتظم بدر بانون فى تدريبات النادى الأهلى بالأسبوع المقبل، تمهيدًا للمشاركة فى كأس مصر.


والجدير بالذكر أن بدر بانون يلعب في صفوف الرجاء البيضاوي المغربي منذ موسم 2014/2015 قادما من نهضة بركان.


ويمتلك صاحب الـ27 عاما، 7 مباريات دولية مع منتخب المغرب. سجل فيهم هدفا واحدا.

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