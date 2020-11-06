منتخب السويس : نسعى لتقديم موسم قوي وتعاقدنا مع 14 صفقة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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أكد أشرف خضر المدير الفني لفريق منتخب السويس أن فترة اعداد الفريق تسير بشكل جيد ومنتظم، استعدادا لخوض موسم جديد وقوي بدوري القسم الثاني.

وأضاف " خضر " في تصريحات لـ "الفجر الرياضي" أن النادي السويس ضم عدد كبير من اللاعبين في صفقات مميزة، وقد وصل عددهم الى ١٤ لاعب جديد .

واشار " خضر " أن مرحلة المباريات الودية ستنطلق خلال الأسبوع القادم ، حيث سيخوض الفريق اول ودية يوم الإثنين ولم يتم تحديد طرف المباراة الثاني.

يذكر أن فريق السويس قد تعاقد مع كلا من : ابو النصر حلمي المقاولون العرب وإف سي مصر، وصلاح خطاب غزل المحله، وعماد علاء، وكريم عصمت الأوليمبي، ومحمد الدقي المنصورة، ورفعت مفتاح فاركو، احمد الجندي المريخ و محمد جبل المريخ، و احمد فراويلة المريخ، واحمد فتحي تلفونات بنى سويف، وابراهيم عوض مركز شباب بيلا، واحمد فوزي طنطا ، وأحمد زغلول فاركو، مصطفي فرغلي بتروجت.

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