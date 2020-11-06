طارق الشناوي ل"الفجر الفني": ماورا الطبيعة نقلة فى الدراما المصرية.. والعمل مناسب لضعاف السمع والمكفوفين

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أعرب الناقد الفنى طارق الشناوي، عن سعادته بظهور مسلسل "ماوراء الطبيعة"، إلى النور لأنه يعتبره حلم صديقه الدكتور الراحل أحمد خالد توفيق.







وكشف طارق الشناوي عن رأيه فى مسلسل "ماوراء الطبيعة"، قائلا: "المسلسل ده عندما كان الدكتور أحمد خالد توفيق على قيد الحياة، كان بداية أن المخرج عمرو سلامة بدأ يفكر في الدخول إلى هذه الأعمال الدرامية وفى النهاية أسفر عن المسلسل، أنا بشوفه على مستوي الرؤية البصرية والدراما التليفزيونية متقدم".





وتابع: "التفاصيل بتاعت الزمن معبر عنها المخرج عمرو سلامة بشكل جيد، واختياره الشخصيات والبطل أحمد آمين اختيار فى موضعه وأيضًا الموسيقي والمونتاج شيء رائع".







واستكمل قائلا: "ما وراء الطبيعة حالة احنا كلنا شركاء فيها بمعني أن الأعمال هذه، التي رأها دائرة الشباب بنسبة كبيرة جدا هما نفسهم بيخلقوا صورة ذهنية لتلك الأجواء، فبيكون العمل الفني فيه شيء مشترك بين المتلقي وبين المبدع، لأنه هو بالفعل فيه يكون لديه صورة كمان، فبيبدأ المتلقي يعمل نوع من التعاقد على الشكل الجديد اللي المخرج قدمه".







واختتم حديثه: "كمان فيه ممثلين اللي عملت دور الأم واللي عملت دور الخطيبة، واللي عملت دور الأجنبية لديهم نبضات جيدة، كمان فيه جزء أن هذا العمل للناس كلها، حيث أنه مناسب لضعاف السمع عندما يشاهده على جهاز الكمبيوتر والكفيف لن يجد مشكلة في التعامل معه فدي كلها أنا بعتبرها إضافات لهذا العمل وفى نفس الوقت معروض على منصة في قوة Netflix فهذا يدل على أن الدراما المصرية في الطريق السليم".





"ماوراء الطبيعة"، من بطولة أحمد أمين، وآية سماحة، وسماء إبراهيم، ورزان جمال، ورشدي الشامي، وآدم وهدان، ومن إخراج عمرو سلامة ومدير تصوير أحمد بشاري.