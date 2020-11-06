هاري كين يحتفل برقم قياسي جديد مع توتنهام

سجل هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي ، الهدف رقم 200 له بقميص توتنهام، وذلك خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على لودغوريتس رازغراد 3-1 في الجولة 3 من مباريات المجموعة العاشرة ببطولة الدوري الأوروبي.









واحتفل كين بأفضل طريقة بخوض المباراة رقم 300 له مع توتنهام، عندما افتتح التسجيل للفريق في الدقيقة 13، ليكون الهدف رقم 200 له بقميص الفريق في كل المسابقات.









وقال كين عقب المباراة: "أنا سعيد بإنجازي، الوقت يمر بسرعة، أشعر وكأنني سجلت بالأمس هدفي الأول مع الفريق".









وأضاف: "أتمنى الاستمرار على نفس المنوال، سعيد بأننا حصدنا النقاط الثلاث، والآن أصبحنا في وضع جيد".











