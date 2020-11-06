شوبير يكشف آخر تطورات حالة مصابي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أخر استعدادات النادي الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وموقف المصابين من اللحاق بالمباراة النهائية أمام الزمالك.





وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد إقصاء نادي الوداد، وصعد الزمالك على حساب الرجاء المغربي، وضرب الثنائي موعدًا في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي سيقام يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري.





وأكد شوبير خلال برنامجه "مع شوبير" على راديو "أون سبورت": "بدر بانون اقترب من الانضمام إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة، من أجل بدأ مشواره مع القلعة الحمراء".





وتابع: "حسين الشحات لا يزال خارج حسابات الفريق في التدريبات، بالإضافة إلى مواصلة رامي ربيعة للمران من أجل العودة، رغم الراحة التي منحتها لهم إدارة القلعة الحمراء".





ويعاني حسين الشحات من إصابة بشد في العضلة الخلفية، والتي ألمت به أثناء مشاركته في تدريبات الفريق الأحمر.