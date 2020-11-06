رسميا .. المحترف السعيد ماهر يدعم صفوف بنى عبيد
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:22 م
هيثم حبيب
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أنهى مسئولى بنى عبيد برئاسة هرماس رضوان الإتفاق بشكل رسمي مع اللاعب السعيد ماهر العائد من الإحتراف بالدورى الفنلندى الممتاز، استعداداً للموسم المقبل من دوري القسم الثاني.
اللاعب بدأ مسيرته لاعبا بمركز شباب ديرب نجم ثم إنتقل للمصري البورسعيدي ، الإتحاد السكندرى ثم الداخلية والمصرية للإتصالات ثم رحلة إحتراف قصيرة بالدرجة الأولى بالدورى الأردني قبل أن ينتقل لكهرباء طلخا ومن ثم الإحتراف خارجيا بنادى هيفك هلسنكي أحد أندية الدورى الممتاز بفنلندا.
ويستعد حاليا بنى عبيد بقيادة مديره الفنى عادل صديق لدورى القسم الثانى بعدما تمكن من قيادة الفريق للصعود بالموسم الماضى وتصدره للمجموعة العاشرة بالقسم الثالث وصعوده مباشرة للقسم الثانى بموسمه الجديد.