وزير الأوقاف: المتاجرة بأعراض الناس لا تقل جرما عن تجارة المخدرات

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، إن الرجل قد يأتمن صاحبه على سر ولا يحفظه له، وهو ما يجعل الناس في قلق حتى من أقرب الناس لهم، مضيفا: "لا إيمان لمن لا أمان له، ولا دين لمن لا عهد له".

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد الرحمة والمغفرة بالمنوفية، اليوم الجمعة، إلى أن حفظ السر نبل وشرف، وإفشاء الإسرار خسة وخيانة، مضيفا أن خدمة الوطن شرف ونبل، مضيفا أنه إذا أردت أن تعرف أصالة الرجل انظر إلى انتمائه لوطنه وحبه له وحرصه على خدمته.

وأكد أن الرجل الأمين لا يبيع وطنه، حيث أن الوطنية عطاء وانتماء، وبناء مؤسسات الوطن جزء من الانتماء له، والمشاركة الإيجابية في بناء مؤسسات الوطن جزء من الولاء للوطن، مؤكدا أن بناء الأوطان جزء من صميم الأديان، مشددا على أن يكون الصوت الانتخابي أمانة لمن سيخدم الوطن، وأقدر على خدمته.

ولفت إلى أن المتاجرة بأعراض الناس سواء في الواقع أو على مواقع التواصل الاجتماعي لا تقل جرما عن تجارة المخدرات، وسائر أنواع الحرام.

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أصدر الدكتور محمد مختار جمعة قرارًا وزاريًّا بتكليف كل من الشيخ رمضان عفيفي عفيفي بحيري بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الديني بديوان عام وزارة الأوقاف، والدكتور حسن أحمد خليل إبراهيم بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بديوان عام وزارة الأوقاف.

وأصدر الوزير قرارا بتكليف الدكتورخالد السيد محمد غانم بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور محمود خليل سيد خليل بالقيام بتسيير أعمال وظيفة وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

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