الطالع الفلكي الجُمعَه 6/11/2020..نَجْم جِداً!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى التاسعة و18 دقيقة صباح غدٍ السبت بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى العاشرة و18 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 21 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى السَّمَاك من 29 أكتوبر - 10 نوفمبر.





اليوم 27 بَابَه قبطى ، 6 تِشْرين ثَانِ رُومى ، 20 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (فيه إيه ياسُعاد؟) - واحدة سِتّ عاوزة تآبلكْ ، سِتّ أوى ، سِتّ جداً ، سِتّ.(عبلة كامل من فيلم الستّات-1992)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يوافق ذكرى ميلاد النّجمة جالا فهمى فكل عام وهى بألف خير ، هذه هى الأسماء المُسَاوية للقِيَم الحسابيّة لإسم الشهرة جالا فهمى والإسم كاملاً جالا أشرف فهمى ،مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد بنجمتنا بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(نجم اليُوم)،(زُمرّد)،(حفل أوبرا)،(ملكة القلوب)،(حُبّ مثالى)،(سمكة عملاقة)، (عنيد)،(جينا دافيز)،(زهرة لوتس حمراء)،(حلال المشاكل) ، (فَرَس أبيض).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: العاطفة تشوش التفكير السليم والحكم الصائب وعليك أن تكون منطقيّاً قدر إمكانك ،عضلة القلب ليست ماكينة حديدية لتتحمل كل هذا الإنفعال.





برج الثور: إبتعد عن أىّ تصرّف يُعرّضك للإنتقاد ، إحتفظ بآرائك لنفسك ، إمشى عِدِل يحتار عدوّك فيك.





برج الجوزاء: إن كنت عازباً وصادفت عرضاً للتعرّف على عروس فلاتهمل الدّعوة ،إن كنت مُتزوّجاً فاليوم يحمل رُومانسيّة مُرتفعة بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: جلسة عائليّة هادئة مع أسرتك فلاتنغّصها بسبب أمور تافهة، إستشارة هاتفيّة منك لأحدهم تفيده فى حل مشكلة عويصة فلا تبخل بها.





برج الأسد: إن كنت مُحتفظاً ببعض العاطفة فحاول التنازل عن جزء من كبريائك لتُبحر بمركب الحُبّ،لعقد الصّلح لابدّ من نقطة وَسَط.





برج العذراء: الغيرة أو الأنانية أوالرغبة فى السيطرة وإثبات الأهمية مشاعر عاطفيّة يمر بها كل إنسان ، هذا لا يستدعى حالة القنوط أو لعب دور الضحيّة.





برج الميزان: إن أردت الإحتفاظ بتلك الحالة من الطمأنينة فتأكد من الإحتفاظ بمكاسبك بين ضلوعك ، خذ نَفَسَاً عميقاً قبل أن تشترى سلعة.





برج العقرب: التعريج على عيادات الأطباء للفحص لنفسك أو لأحد أفرادأسرتك ، أو البدء بكورس تخسيس مُعضّد اليوم بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: أنت جاهز لتنقية خلاف بين إبن ووالده أو أخ وأخيه، هذا سبب أدعى لتُصلح الضّرر بينك وبين زوجتك إن وُجد.





برج الجدى: حتى من قد تعتقد أنه عديم الحيلة قد يتمكّن من إسداء خدمة لك لا تتوقّعها ، كما أنّ ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.





برج الدّلو: تحتاج لتصفية ذهنك من شوائب التوتّر و ضجيج الأسبوع ، هذا يعنى جلسة تنسّك طوال اليوم مع حرق البخور وأداء فروضك الرّوحيّة.





برج الحوت: إن شعرت أنّ الآخرين يشجّعونك على خصومة بينك وبين أحدهم فلا تتمادى فيها، عدوّ اليوم قد يكون صديق الغد والعكس صحيح.



