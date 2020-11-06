وزير الأوقاف: اختلاس التسجيلات للناس خارج إطار القانون "خسة ودناءة"

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، إن النبي محمد كان أعز الناس، وأنبل الناس وأشرفهم، تعامل بأسمى معاني النبل والشرف حتى مع اعدائه.

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد الرحمة والمغفرة بالمنوفية، اليوم الجمعة، إلى أن الوفاء بالمعاهدات الدولية جزء من عقيدتنا الوطنية، وحضاراتنا الراسخة، فمثلما يجب أن نفي للناس بالوعودهم، يجب أن نفي للدول بمعاهداتها، معلقا: "النبي وفى بعهده حتى للمشركين".

وأضاف أنه ليس من الدين أو الشرف تتبع سقطات الناس وعوراتهم، أو التجسس عليهم، منوها بأن من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو على رؤوس الأشهاد، لافتا إلى أن اختلاس التسجيلات للناس خارج إطار القانون جريمة قانونية، فضلا على أنه خسة ودناءة وضرب من النفاق، منوها بأن فبركة الأخبار والافتراء على أبرياء لا تقل خسة عن اختلاس التسجيلات.

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أصدر الدكتور محمد مختار جمعة قرارًا وزاريًّا بتكليف كل من الشيخ رمضان عفيفي عفيفي بحيري بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الديني بديوان عام وزارة الأوقاف، والدكتور حسن أحمد خليل إبراهيم بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بديوان عام وزارة الأوقاف.

وأصدر الوزير قرارا بتكليف الدكتورخالد السيد محمد غانم بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور محمود خليل سيد خليل بالقيام بتسيير أعمال وظيفة وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

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