وزير الأوقاف: اختلاس التسجيلات للناس خارج إطار القانون "خسة ودناءة"

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، إن النبي محمد كان أعز الناس، وأنبل الناس وأشرفهم، تعامل بأسمى معاني النبل والشرف حتى مع اعدائه.



وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد الرحمة والمغفرة بالمنوفية، اليوم الجمعة، إلى أن الوفاء بالمعاهدات الدولية جزء من عقيدتنا الوطنية، وحضاراتنا الراسخة، فمثلما يجب أن نفي للناس بالوعودهم، يجب أن نفي للدول بمعاهداتها، معلقا: "النبي وفى بعهده حتى للمشركين".



وأضاف أنه ليس من الدين أو الشرف تتبع سقطات الناس وعوراتهم، أو التجسس عليهم، منوها بأن من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو على رؤوس الأشهاد، لافتا إلى أن اختلاس التسجيلات للناس خارج إطار القانون جريمة قانونية، فضلا على أنه خسة ودناءة وضرب من النفاق، منوها بأن فبركة الأخبار والافتراء على أبرياء لا تقل خسة عن اختلاس التسجيلات.



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