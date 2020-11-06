بايدن ينتزع الصدارة من ترامب بالتصويت في جورجيا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:01 م
بايدن
بايدن
وكالات
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أظهرت الإحصاءات أن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن تمكن من إحراز تحول جذري وانتزاع الصدارة في السباق الانتخابي بولاية جورجيا من الرئيس دونالد ترامب.

 

وأفادت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، منها شبكة "سي إن إن" وموقع "أكسيوس"، صباح اليوم الجمعة بأن بايدن يتقدم الآن بفارق 917 صوتا على ترامب بعد فرز 99% من بطاقات الاقتراع في جورجيا التي يعود إليها 16 مقعدا في المجمع الانتخابي، وتعد من الولايات الحاسمة لتحديد الفائز في الانتخابات.

 

ومن المرجح أن يتيح الانتصار في جورجيا لبايدن حصد دعم أغلبية أعضاء المجمع الانتخابي والفوز في الانتخابات.

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