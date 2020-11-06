البابا تواضروس يلقي محاضرة بالكلية الإكليريكية بالعباسية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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زار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس بالعباسية.

وألقى محاضرة بعنوان “مقدمات العهد الجديد”، ثم عقد اجتماعًا مع أعضاء مجلس الكلية.

وكان في استقبال قداسته؛ نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي وكيل الكلية، وأعضاء مجلس مجلس الكلية، وسط ترتيل الطلبة ألحان استقبال الأب.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوى بالقاهرة اليوم، مجموعة من طلبة مدارس مصر الدولية، برفقة وفد من أعضاء هيئة التدريس الخاصة بالمدارس.

وكان البابا قد ألقى مساء أمس بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي ودار موضوع العظة حول "مركزية المحبة".

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