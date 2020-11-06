البابا تواضروس يلقي محاضرة بالكلية الإكليريكية بالعباسية

زار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس بالعباسية.





وألقى محاضرة بعنوان “مقدمات العهد الجديد”، ثم عقد اجتماعًا مع أعضاء مجلس الكلية.





وكان في استقبال قداسته؛ نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي وكيل الكلية، وأعضاء مجلس مجلس الكلية، وسط ترتيل الطلبة ألحان استقبال الأب.





كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوى بالقاهرة اليوم، مجموعة من طلبة مدارس مصر الدولية، برفقة وفد من أعضاء هيئة التدريس الخاصة بالمدارس.



