تعرف على موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي دوري الأبطال

ينتظر عشاق الكرة المصرية والإفريقية مواجهة قوية بين الأهلي بقيادة مدربه الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، ونظيره التقليدي الزمالك مع مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو يوم 27 نوفمبر المقبل، في المباراة التي ستجمعهم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.









وتأهل فريق الأهلي بعد الفوز على الوداد البيضاوي ذهابا وإيابا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد بينما صعد نادي الزمالك إلى المباراة النهائية بعد الاطاحة بفريق الرجاء المغربي.









موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

وستقام المباراة بين الاهلي والزمالك في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.