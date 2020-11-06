المطران كريكور أوغسطينوس وكشافة أبو الهول يستقبلان وزيرة الشباب والرياضة بلبنان

استقبل لمطران كريكور أوغسطينوس كوسا، مطران الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، بكنيسة القدّيسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة، وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال، السيدة فارتينه أوهانيان - كيفوركيان، وسعادة السيد علي حلبي، سفير لبنان بمصر، والسيد رافائيل موفسيسيان، القنصل العام لسفارة جمهورية أرمينيا بمصر، ممثلًا للسفير الأرميني كارين كريكوريان، المتواجد حاليًا في أرمينيا.





وعند مدخل الكنيسة، عزفت الفرقة النحاسية لكشافة أبو الهول نشيد التحية، مُرحبةً بالضيوف الكرام الذين اتجهوا مباشرةً إلى الكنيسة، لإقامة صلاة شكر وإيقاد الشموع، شاكرين الله على كل النِّعَم التي مُنحت لهم خلال هذا اليوم. وبعد الصلاة الوجيزة، وجهت معالي الوزيرة كلمةً إلى الكشافة، حثتهم فيها على عيش الحياة الكشفية بإخلاص ومحبة لخدمة المجتمع والوطن.





ووصلت الوزيرة فارتينة إلى القاهرة مساء السبت ٣١ اكتوبر تشرين الأول ٢٠٢٠، قادمة من بيروت - لبنان للمشاركة في المؤتمر الذي يُعقد في القاهرة، تحضيرًا للمؤتمر الكشفي العربي الثلاثين، ومنتدى الشباب الكشفي العربي الخامس الذي سيعقد في لبنان في العام ٢٠٢٢.





وفي ٢ نوفمبر تشرين الثاني ٢٠٢٠، ستتسلم معالي الوزيرة من نظيرها المصري، الدكتور أشرف صبحي، استضافة المؤتمر والمنتدى في لبنان. وسيحضر التسليم والتسلم الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، هيفاء أبو غزالة.





وأثناء مأدبة العشاء التي أقامها المطران كريكور أوغسطينوس، وحضرها ممثلون عن اللجان التابعة للبطريركية، ألقى سيادته كلمةً رحبّ فيها بمعالي الوزيرة، والسادة السفراء، والضيوف الكرام، وتمنى للوزيرة التوفيق والنجاح في رسالتها، وللبنان الأمن والسلام والاستقرار. ثمَّ قدمَّ لها نيافته كتابًا قيمًا عن "إبادة الأرمن"، كهدية وعربون محبة وتقدير لخدماتها للشباب.

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وبعد ذلك، ألقت معالي الوزيرة فارتينة كلمة، شكرت فيها نيافة المطران كريكور أوغسطينوس على الحفاوة وحسن الاستقبال لها ولسعادة السفراء. وأثناء كلمتها، شددت على أهمية انعقاد المؤتمر الكشفي العربي والمنتدى في لبنان، لافتة إلى أن التحضيرات ستبدأ قريبًا لتأمين حسن التنظيم والبرنامج، وكل ما من شأنه أن يحقق نجاح المؤتمر والمنتدى، وعبرت عن أملها في أن يستعيد لبنان الشقيق حضوره العربي والدولي ويخرج من الظروف الصعبة التي يمر بها.





كما شكرت الوزيرة شعب مصر، وعلى رأسه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المساعدات التي قدمها للشعب اللبناني، على أثر انفجار ميناء بيروت. وودعت الوزيرة والسادة السفراء كما استقبلوا. يستعيد لبنان الشقيق حضوره العربي والدولي ويخرج من الظروف الصعبة التي يمر بها.



