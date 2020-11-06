المطران كريكور أوغسطينوس وكشافة أبو الهول يستقبلان وزيرة الشباب والرياضة بلبنان
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:53 ص
ماريان عيد
Advertisements
استقبل لمطران كريكور أوغسطينوس كوسا، مطران الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، بكنيسة القدّيسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة، وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال، السيدة فارتينه أوهانيان - كيفوركيان، وسعادة السيد علي حلبي، سفير لبنان بمصر، والسيد رافائيل موفسيسيان، القنصل العام لسفارة جمهورية أرمينيا بمصر، ممثلًا للسفير الأرميني كارين كريكوريان، المتواجد حاليًا في أرمينيا.
وعند مدخل الكنيسة، عزفت الفرقة النحاسية لكشافة أبو الهول نشيد التحية، مُرحبةً بالضيوف الكرام الذين اتجهوا مباشرةً إلى الكنيسة، لإقامة صلاة شكر وإيقاد الشموع، شاكرين الله على كل النِّعَم التي مُنحت لهم خلال هذا اليوم. وبعد الصلاة الوجيزة، وجهت معالي الوزيرة كلمةً إلى الكشافة، حثتهم فيها على عيش الحياة الكشفية بإخلاص ومحبة لخدمة المجتمع والوطن.
ووصلت الوزيرة فارتينة إلى القاهرة مساء السبت ٣١ اكتوبر تشرين الأول ٢٠٢٠، قادمة من بيروت - لبنان للمشاركة في المؤتمر الذي يُعقد في القاهرة، تحضيرًا للمؤتمر الكشفي العربي الثلاثين، ومنتدى الشباب الكشفي العربي الخامس الذي سيعقد في لبنان في العام ٢٠٢٢.
وفي ٢ نوفمبر تشرين الثاني ٢٠٢٠، ستتسلم معالي الوزيرة من نظيرها المصري، الدكتور أشرف صبحي، استضافة المؤتمر والمنتدى في لبنان. وسيحضر التسليم والتسلم الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، هيفاء أبو غزالة.
وأثناء مأدبة العشاء التي أقامها المطران كريكور أوغسطينوس، وحضرها ممثلون عن اللجان التابعة للبطريركية، ألقى سيادته كلمةً رحبّ فيها بمعالي الوزيرة، والسادة السفراء، والضيوف الكرام، وتمنى للوزيرة التوفيق والنجاح في رسالتها، وللبنان الأمن والسلام والاستقرار. ثمَّ قدمَّ لها نيافته كتابًا قيمًا عن "إبادة الأرمن"، كهدية وعربون محبة وتقدير لخدماتها للشباب.
وبعد ذلك، ألقت معالي الوزيرة فارتينة كلمة، شكرت فيها نيافة المطران كريكور أوغسطينوس على الحفاوة وحسن الاستقبال لها ولسعادة السفراء. وأثناء كلمتها، شددت على أهمية انعقاد المؤتمر الكشفي العربي والمنتدى في لبنان، لافتة إلى أن التحضيرات ستبدأ قريبًا لتأمين حسن التنظيم والبرنامج، وكل ما من شأنه أن يحقق نجاح المؤتمر والمنتدى، وعبرت عن أملها في أن يستعيد لبنان الشقيق حضوره العربي والدولي ويخرج من الظروف الصعبة التي يمر بها.
كما شكرت الوزيرة شعب مصر، وعلى رأسه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المساعدات التي قدمها للشعب اللبناني، على أثر انفجار ميناء بيروت. وودعت الوزيرة والسادة السفراء كما استقبلوا. يستعيد لبنان الشقيق حضوره العربي والدولي ويخرج من الظروف الصعبة التي يمر بها.
كما شكرت الوزيرة شعب مصر وعلى رأسه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساعدات التي قدموها للشعب اللبناني على أثر انفجار ميناء بيروت. وتم توديع الوزيرة والسادة السفراء.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا