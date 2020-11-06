مكتب الدياكونيا التابع للكنيسة الكاثوليكية ينظم برنامجا تربويا وتدريب مهارات

ينظم مكتب دياكونيا للتنمية، التابع للكنيسة القبطية الكاثوليكية، وبالتعاون مع مؤسسة ريال مدريد ومؤسسة مانوس أونيدس، برنامجا تربويا وتدريب مهارات.





وتستكمل أكاديمية أخلاق فالجول برنامجها المهاري والتنموي، عن طريق تقديم المحاضرات التنموية لمساعدة الملتحقين بالأكاديمية، خاصة بالصف الثالث الإعدادي والمرحلة الثانوية، لتحديد اتجاهاتهم وميولهم، وذلك من خلال لقاءات قصيرة تعريفية عن الجامعات والكليات. فقد نظمت الأكاديمية يوم الخميس الموافق 29 من شهر أكتوبر للعام الحالي، بمدرسة سان جورج للأقباط الكاثوليك، لقاءً تعريفيًا بكلية الهندسة، مع الأستاذة ندى سمير، المعيدة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، باستخدام تطبيقات عملية لتحديد الميول والتعرف علي الأقسام والمواد الدراسية بالكلية. وتستمر اللقاءات التعريفية بالكليات علي مدار الأسابيع القادمة.



