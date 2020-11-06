مكتب الدياكونيا التابع للكنيسة الكاثوليكية ينظم برنامجا تربويا وتدريب مهارات

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:52 ص
بوابة الفجر
ماريان عيد
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ينظم مكتب دياكونيا للتنمية، التابع للكنيسة القبطية الكاثوليكية، وبالتعاون مع مؤسسة ريال مدريد ومؤسسة مانوس أونيدس، برنامجا تربويا وتدريب مهارات.

وتستكمل أكاديمية أخلاق فالجول برنامجها المهاري والتنموي، عن طريق تقديم المحاضرات التنموية لمساعدة الملتحقين بالأكاديمية، خاصة بالصف الثالث الإعدادي والمرحلة الثانوية، لتحديد اتجاهاتهم وميولهم، وذلك من خلال لقاءات قصيرة تعريفية عن الجامعات والكليات. فقد نظمت الأكاديمية يوم الخميس الموافق 29 من شهر أكتوبر للعام الحالي، بمدرسة سان جورج للأقباط الكاثوليك، لقاءً تعريفيًا بكلية الهندسة، مع الأستاذة ندى سمير، المعيدة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، باستخدام تطبيقات عملية لتحديد الميول والتعرف علي الأقسام والمواد الدراسية بالكلية. وتستمر اللقاءات التعريفية بالكليات علي مدار الأسابيع القادمة.

يُذكر أن أكاديمية أخلاق فالجول هي مشروع من مكتب دياكونيا للتنمية، بالتعاون مع مؤسسة ريال مدريد ومؤسسة مانوس أونيدس، ويهدف المشروع إلى تنمية مهارات الأطفال في كرة القدم من سن 6 أعوام وحتي 17 عامًا، بالإضافة إلى توعيتهم وذويهم بالتنمر، وتنميتهم باللقاءات التربوية المختلفة. هذا وقد أُعلن بدء التسجيل في مشروع أخلاق فالجول في بداية شهر يوليو لعام 2019.

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