أمانة جدة والغذاء والدواء ترصدان مخالفات استراحات الأسماك بذهبان

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:45 ص
أمانة محافظة جدة
أمانة محافظة جدة
الفجر السعودي
Advertisements

نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة البلديات الفرعية بالشراكة مع هيئة الغذاء والدواء خلال اأسبوع الجاري جولة ميدانية على مطاعم وإستراحات الأسماك الواقعة بنطاق بلدية ذهبان وفي سوق السمك المركزي بثول لمتابعة التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية والتدابير الإحترازية الصادرة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا، وأسفرت الجولة عن إنذار 13 موقعا وإتلاف كميات من الأسماك غير صالحة للاستهلاك.

 

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن زبن الله المطيري أن الجولة المشتركة استهدفت فحص الأسماك المعروضة ومتابعة عمليات التداول والتخزين والعرض، وسلامة وسائل النقل الخاصة بها والتأكد من كفاءة أجهزة التبريد فيها، مبيناً المخالفات المرصودة خلال الجولة التي شملت: عدم توافر أو تجديد الشهادات الصحية للعمال ومخالفة ارتداء الزي الرسمي ونظافة العاملين الشخصية، وعدم فصل اللحوم عن الأسماك بثلاجات التبريد، وعرض مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد، بجانب مخالفة تجهيزات المنشأة ومباشرة النشاط خارج حدودها، وتداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية واستعمال أوانٍ وأدوات غير صالحة للاستخدام.

 

وأكد المطيري تشديد الرقابة على المواقع والتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا التي تشمل إجراءات التباعد الاجتماعي، وتوافر شهادات صحية سارية لدى العاملين، بالإضافة لتعقيم اليدين ولبس الكمامات وتوفير معقمات وكاشف الحرارة والقفازات والكمامات وحاويات نفايات بأماكن البيع وصالات الطعام.

 

وأضاف وكيل البلديات الفرعية أنه جرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المواقع المخالفة مع تصحيح أوضاعها نظاماً، مؤكدا إستمرار الحملات الميدانية على مدار الساعة بنطاق البلديات الفرعية بمدينة جدة للتحقق من سلامة طرق تداول وتخزين وتجهيز الأطعمة والمشروبات داخل المنشآت الغذائية.

أخبار تهمك

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ترامب: حذرت من كارثة التصويت بالبريد.. والقضاء سيحسم النتيجة

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يستقر على ضم القناص

منذ حوالي 8 ساعات

الكاف يفاجئ الأهلي والزمالك بقرار غريب

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ضحية سيرينو في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يفكر في التراجع عن ضم معار الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

منذ حوالي 20 ساعة

فريدة الشوباشي: خطأ عبدالناصر أنه عين السادات نائبا له (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 21 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 17 ساعة

عرض أوروبي يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

عاجل.. تطور جديد في الانتخابات الأمريكية

10:48 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

12:21 ص

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

07:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه