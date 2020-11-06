تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أسدل الستار على منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الليجا الإسباني، بتحقيق ريال سوسيداد فوزه الرابع على التوالي، ووقع سيلتا فيجو في فخ المتصدر وتمكن من تحطيمه بنتيجة «4_1».


وتمكن بهذا الفوز سرقت الصدارة من ريال مدريد حامل لقب النسخة الماضية، وتصدر الميرنجي موقتا بفوزه السبت على هويسكا 4-1، استعاد سوسيداد المركز الأول بفارق نقطة عن النادي الملكي.


واستعاد سوسيداد الصدارة بعد الفوز الكبير الذي أبقى به سيلتا فيجو قابعا في المركز السابع عشر بست نقاط.


وجاء ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم كالآتي:-
1 – ريال سوسيداد 17 نقطة
2 - ريال مدريد 16 نقاط
3 – أتلتيكو مدريد 14 نقطة
4 – قادش 14 نقطة
5 – غرناطة 13 نقطة
6 – فياريال 12 نقطة
7 – إلتشي 10 نقاط
8 – خيتافي 10 نقاط
9 – أوساسونا 10 نقاط
10 – أتلتيك بيلباو 9 نقاط
11 – ريال بيتيس 9 نقاط
12 – برشلونة 8 نقاط
13 – ديبورتيفو ألافيس 8 نقاط
14 – إيبار 8 نقاط
15 – إشبيلية 7 نقاط
16 – فالنسيا 7 نقاط
17 – سيلتا فيجو 6 نقاط
18 – هويسكا 5 نقاط
19 – ليفانتي 4 نقاط
20 – بلد الوليد 3 نقاط

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