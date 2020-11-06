رد فعل غاضب من إبراهيموفيتش عقب سقوط ميلان أمام ليل

استشاط زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي غضبا، على هزيمة فريقه المذلة أمام ليل بالدوري الأوروبي بعد استبداله في الشوط الثاني.

وأوقف ليل مسيرة ميلان الرائعة الخالية من الهزائم في 24 مباراة يوم الخميس عندما خسروا بنتيجة 3-0 على ملعب سان سيرو أمام صاحب المرتبة الثانية بجدول ترتيب الدوري.

وبدأ إبراهيموفيتش بالتشكيلة الأساسية للفريق وتم استبداله بأنتي ريبيتش في الدقيقة 61.

وكما ذكرت التقارير الصحفية بأن إبرا بدى منزعجًا من التبديل ووضح ذلك بقوة من ردود أفعاله تجاه ستيفانو بيولي والتي أكدت أنه ليس سعيدًا سواء بالنسبة للنتيجة أو لأداء الفريق ككل.

وذكرت التقارير بأن إبراهيموفيتش لم يكن سعيدًا وسيوضح لزملائه يوم السبت موعد عودة الفريق للتدريبات.