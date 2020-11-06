امير الغناء العربى يؤكد جدارته باللقب ويستضيف نادية مصطفى





انتصفت ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية 29 وتواصل ماراثون الابداع علي مسارح الاوبرا بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور فعلي مسرح النافورة ظهر النجم هاني شاكر بكامل لياقته الفنية ليؤكد جدارته بلقب امير الغناء العربى حيث تغنى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي حلمي بباقة متميزة من اعماله التى شكلت مشواره المشرق كان منها بلدي ، بحبك يا غالي ، هتعدي ، امرك، معاك بيحلو السكوت ، وعد مني ، ياريتني ، مشتريكي، بعد حبك ، انا قلبي ليك ، سالتك ، لسه بتسالي، علي الضحكاية بجانب جواب ، زي الهوا من اعمال عبد الحليم حافظ ، كما استضاف المطربة الكبيرة نادية مصطفى لتشاركه اداء اغنية حاجة غريبة .













قبله قدمت سوما لوحة غنائية جمعت نخبة من اهم اعمال الموسيقى العربية كان منها تمر حنة ، أما براوه ، ونسم علينا الهوي بالاضافة الى عدد من اعمالها الخاصة هى ده حبيبي ، في ظروف احسن من كده ، لوحدك حبيبي ، اجدع صحاب.













ونجح عازف الجيتار وحيد ممدوح نقش زخارف لحنية تراثية ومعاصرة نالت اعجاب الحضور هي ليه تشغل بالك ، لو علي قلبي ، فاكرة ، اخر أيام الصيفية.













كما اقيم علي مسرح الجمهورية حفلاً للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام واحياها المطربين احمد نافع ، ابراهيم فاروق ، نهاد فتحي ، نهي حافظ ، احمد سعيد.













وامتدت الفعاليات الي اوبرا الاسكندرية حيث تغني الفنان الكبير محمد الحلو بقيادة المايستروهشام نبوى بنخبة من اعماله التي رسمت ملامح مشواره الفني وسبقه فاصلا لكل من عازف الكمان اللبناني جهاد عقل والمطربين صابرين النجيلي وحسام حسني.











