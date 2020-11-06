أحمد حسن: وصول الأهلي والزمالك لنهائي أبطال إفريقيا فخر للكرة المصرية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:03 ص
أحمد حسن
أحمد حسن
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صرح قائد منتخب مصر السابق أحمد حسن بأن وصول الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، فخر للكرة المصرية، خاصة بعدما ضمنت مصر تحقيق لقب البطولة.


وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أبارك للقطبين بالوصول إلى النهائي الإفريقي، وصول الناديين فخر للكرة المصرية".


وأضاف: "لابد أن نضع اسم مصر فوق كل اعتبار، وصول الأهلي والزمالك إلى النهائي هو حدث تاريخي، وكل مشجع يتمنى الفوز لناديه، ولكن هناك فرحة لكل المصريين، خاصة أن البطولة سوف يحسمها نادٍ مصري في النهاية، بعيدًا عن التعصب الأعمى".


وواصل: "أحمد حسن كوكا يسير بشكل جيد أيضا فى الاحتراف، لكن مصطفى محمد يقدم مستوى رائع ولاعب صغير السن ولديه طموح ونضخ بشكل كبير في الفترة الماضية، وأصبح هداف للزمالك".


وأكمل: "مصطفى محمد يتميز باللعب بالرأسيات، المنافسة بين كوكا ومصطفى محمد ستكون في صالح حسام البدري في منتخب مصر، لكن أرى أن مصطفى يستحق مكانة أساسية لأنه رقم 1 لقيادة هجوم المنتخب".


وأكد: "يجب نبذ التعصب والهدوء من جانب الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يجب أن يتم مخاطبة الناس بعقلانية من وسائل الإعلام، وأن يتوقف البعض عن جو قصف الجبهات وإشعال النار بين الجماهير، أتمنى كل من يخرج على شاشات التلفاز، أن يكون لديهم الوعي، وأتمنى أن يبادر وزير الرياضة أشرف صبحي بإرسال رسالة للجميع بالهدوء".


وأتم: "أبارك لجماهير الزمالك على الوصول المستحق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، الفريق لم يظهر بشكل جيد في الشوط الأول، لكن المباراة 90 دقيقة، استطاع تسجيل ثلاثة أهداف، ولديه عناصر مميزة خاصة الثلاثي الهجومي بنشرقي وزيزو ومصطفى محمد، يجب الإشادة أيضا بخط دفاع الزمالك الونش وعلاء، وفرجاني وطارق حامد في الوسط".

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