يوفنتوس يستهدف التعاقد مع بوجبا

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن أنباء ربطت بين الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، وبين عودته لصفوف يوفنتوس مره اخرى.









ورحل بوجبا عن يوفنتوس وعاد إلى مانشستر يونايتد عام 2016، إلا أن مستواه تراجع بشدة في العامين الأخيرين بعد أن طاردته الإصابات بشكل كبير.









وكثرة الأقاويل عن ارتبط اسم بوجبا بالعودة إلى السيدة العجوز مره اخري، حيث أعلن رغبته أكثر من مرة "بخوض تحدٍ جديد بعيدًا عن أولد ترافورد".









واعلن فابيو باراتيتسي المدير الفني لفريق يوفنتوس في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "فإن بوجبا حتى هذه اللحظة لاعبًا في مانشستر يونايتد، ومن الصعب التفكير في الانتقالات الآن".









وأختتم: "تربطنا ببوجبا علاقة قوية للغاية، ونحن نحب اللاعب شديداً، إنه لاعب رائع، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أهدافنا في المستقبل".