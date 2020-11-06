فحص 40 ألف طالب في 7 إدارات تعليمية لمعالجة السمنة والتقزم والأنيميا بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، اليوم الجمعة، استمرار مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار جيل جديد خال من الأمراض، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وإشراف الدكتورة نجلاء مهدي سعيد منسق عام المبادرات بالمحافظة، خاصة مبادرة علاج "السمنة والتقزم والأنيميا" لطلاب المدارس.





وأوضحت المديرية، في بيان لها اليوم، أنه فى إطار مبادرة علاج "السمنة والتقزم والأنيميا" لطلاب المدارس، جرى الدفع بـ ٥٠ فرقة مدربة على أعلى مستوى لفحص ما يقرب من ٤٣٥٠٠٠ طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية بمدارس المحافظة، حيث جرى فحص حتى الآن ٤٠٠٠٠ طالب، في ٧ إدارات تعليمية، وجرى إدخال البيانات الخاصة بهم على النظام الخاص بوزارة الصحة، مشيرة إلى أنه جاري بدء التحويل للطلاب الذين تم اكتشاف إصابتهم بأى مرض منهم.





ومن ناحيته أوضح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه جرى التنسيق والتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحي بالمحافظة، لاستهداف تلاميذ المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا، التقزم، والسمنة".



