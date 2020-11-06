كيف يمكن الحماية من أمراض الجهاز التنفسي مع دخول الشتاء؟.. طبيب يجيب (فيديو)

وجه الدكتور عصام المغازي، استشاري الصدر، عدة نصائح لأمراض الجهاز التنفسي لتجنب الإصابة بنزلات البرد مع بداية فصل الشتاء، مشددا على ضرورة أن نحرص على تناول التغذية السليمة لرفع مناعة الجسم خاصة وأن فصل الشتاء تكثر فيه نزلات البرد والأمراض المعدية، محذرا من الإكثار من تناول السكريات، والوجبات السريعة.





وأشار "المغازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن غسيل الأيدي باستمرار لمدة 20 ثانية أمر ضروري عند ملامسة الأسطح حتى لا نصاب بعدوى لأي فيروس، لافتا إلى أن فترة تغيير الفصول تعتبر مرحلة صعبة لمريض الصدر.





ولفت إلى أنه يجب الحرص على تناول الفاكهة والخضروات بشكل يومي لإمداد الجسم بحاجته من الفيتامينات.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 132 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100006 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 108530 حالة من ضمنهم 100006 حالة تم شفاؤها، و6329 حالة وفاة.



