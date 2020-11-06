قطع المياه عن مدينة الخانكة بسبب عطل مفاجئ
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:36 ص
محمد ضوه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن انقطاع المياه عن مدينة الخانكة، اليوم الجمعة، بسبب عطل مفاجئ بخط المياه المغذي للمدينة.
وجرى الدفع بفرق الإصلاح للسيطرة علي الموقف في أسرع وقت، وإعادة ضخ المياه.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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