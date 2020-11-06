قطع المياه عن مدينة الخانكة بسبب عطل مفاجئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن انقطاع المياه عن مدينة الخانكة، اليوم الجمعة، بسبب عطل مفاجئ بخط المياه المغذي للمدينة.





وجرى الدفع بفرق الإصلاح للسيطرة علي الموقف في أسرع وقت، وإعادة ضخ المياه.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



