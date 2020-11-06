إحالة العاملين بمركزي شباب للتحقيق بالقليوبية

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أحال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين بمركزي شباب للتحقيق، لتغيبهم عن العمل في أوقات العمل الرسمية. 

جاء ذلك بناء على اللجنة المشكلة، أمس الخميس، من هاني حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، ومحمد محمدي من العاملين بالإدارة، وذلك لمتابعة مراكز الشباب بإدارتي شباب شبين القناطر والخانكة. 

وشملت المتابعة مراكز شباب (زاوية الشيخ سند، كفر شبين، كفر الشوبك، القشيش، أبو زعبل البلد) ووجدوا مفتوحين والعاملين متواجدين ولوحظ الالتزام بالنظافة والإجراءات الاحترازية. 

وكما جرى متابعة مركز شباب كفر حمزة، ووجد مغلقا في أوقات العمل الرسمية، ومركز شباب كفر عبيان، ووجد مفتوح ولا يوجد به أي فرد من العاملين. 

وأمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وتأتي تلك الخطوة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة تكثيف المتابعة اليومية والمستمرة لمراكز الشباب.

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