حقيقة تراجع إعداد المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن تراجع إعداد المتقدمين بطلبات التصالح علي مخالفات البناء تزامنًا مع مد مهلة قبول الطلبات حتي نهاية نوفمبر الحالي.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة التنمية المحلية، التي نفت تلك الأنباء، موضحة أن قرار مد مهلة حتي نهاية نوفمبر الجاري جاء بعد الإقبال الكبير من المواطنين للتصالح.

وأشارت الوزارة الي زيادة إجمالي طلبات التصالح لتصل الي ما يزيد عن 2 مليون و261 طلب حتي الآن، مقارنة ب2 مليون و100 طلب منذ موعد صدور قرار المد الأخير، وذلك في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 132 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100006 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 108530 حالة من ضمنهم 100006 حالة تم شفاؤها، و6329 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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