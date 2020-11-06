الأرصاد: أمطار على الوجه البحري.. والعظمى 24 بالقاهرة (فيديو)

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:10 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وهبوب رياح معتدلة، مع احتمال نشاط للرياح على السواحل الغربية، وأنه قد يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. 

وتوقعت هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس معتدلًا في جنوب وشمال سيناء وجنوب الصعيد، وسيكون مائلًا للبرودة على أغلب أنحاء البلاد، واحتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 24 والصغرى 18
الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 20
مرسى مطروح العظمى 23 والصغرى 19
بورسعيد العظمى 24 والصغرى 18
دمياط العظمى 24 والصغرى 19
الإسماعيلية العظمى 26 والصغرى 18
السويس العظمى 25 والصغرى 19
العريش العظمى 26 والصغرى 20
طابا العظمى 25 والصغرى 21
سانت كاترين العظمى 19 والصغرى 10
شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 24
الغردقة العظمى 29 والصغرى 23
الفيوم العظمى 25 والصغرى 18
بني سويف العظمى 25 الصغرى 18

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظات بوابة الفجر امطار الفجر الأرصاد

أخبار تهمك

فريدة الشوباشي: خطأ عبدالناصر أنه عين السادات نائبا له (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يفكر في التراجع عن ضم معار الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ترامب: حذرت من كارثة التصويت بالبريد.. والقضاء سيحسم النتيجة

منذ حوالي 8 ساعات

الكاف يفاجئ الأهلي والزمالك بقرار غريب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

منذ حوالي 19 ساعة

عرض أوروبي يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يستقر على ضم القناص

منذ حوالي 6 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 16 ساعة

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة إصابة أحمد داوود وزوجته علا رشدي بـ"كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ضحية سيرينو في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس مائل الحرارة على القاهرة والوجه البحري

الأرصاد: طقس لطيف على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 30 درجة (فيديو)

"مفيش أمطار".. الأرصاد تطمئن المصريين عن أول أيام الانتخابات (فيديو)

بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار.. تعرف على حالة الطقس اليوم (فيديو)

الأرصاد: شبورة مائية في الصباح والعظمى بالقاهرة 31 (فيديو)

الأرصاد: أمطار متوسطة بالقاهرة.. وقد تصل للسيول بسيناء والبحر الأحمر (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

12:21 ص

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ضحية سيرينو في الأهلي

09:25 ص

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

07:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه