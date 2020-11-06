الأرصاد: أمطار على الوجه البحري.. والعظمى 24 بالقاهرة (فيديو)



وتوقعت هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس معتدلًا في جنوب وشمال سيناء وجنوب الصعيد، وسيكون مائلًا للبرودة على أغلب أنحاء البلاد، واحتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 24 والصغرى 18

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 20

مرسى مطروح العظمى 23 والصغرى 19

بورسعيد العظمى 24 والصغرى 18

دمياط العظمى 24 والصغرى 19

الإسماعيلية العظمى 26 والصغرى 18

السويس العظمى 25 والصغرى 19

العريش العظمى 26 والصغرى 20

طابا العظمى 25 والصغرى 21

سانت كاترين العظمى 19 والصغرى 10

شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 24

الغردقة العظمى 29 والصغرى 23

الفيوم العظمى 25 والصغرى 18

بني سويف العظمى 25 الصغرى 18



استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وهبوب رياح معتدلة، مع احتمال نشاط للرياح على السواحل الغربية، وأنه قد يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.