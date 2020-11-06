لمح لخسارة بالانتخابات.. القضاء سلاح ترامب المقبل

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يبدو أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب شعر بالخسارة في الانتخابات الأمريكية الجارية حالية في منافسة شرسة مع المرشح الديمقراطي جو بايدن، وذلك بسب ما ادلاه من تصريحات وإمكانية لجاؤه للقضاء.



القضاء سيحسم الجدل في الانتخابات

قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، إنه حذر من أن عملية التصويت بالبريد ستتهي بشكل كارثي، نظرًا لوجود احتمالية للتزوير، مضيفا أنه لا يجب أن يحدث مثل هذه الأشياء في انتخابات الولايات المتحدة أيا كان من الفائز، موضحًا أن القضاء هو من سييحسم الجدل بشأن نتيجة الانتخابات.



وذكر أنه لن يسمح ما وصفهم بالفاسدين أن يزوروا الانتخابات، مؤكدًا أنه يتجه نحو الفوز بولاية أريزونا.



أسباب اللجوء إلى القضاء

وأكد جبريال صوما مستشار حملة ترامب أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لديه حظوظ في الفوز خلال الانتخابات، مؤكدا أن هناك نوعا من التزوير الذي تم بالحزب الديمقراطي فقد منعوا دخول مراقبين من الحزب الجمهوري في بنسلفانيا وأغلقوا الأبواب والشبابيك وهناك تزوير يحدث فى تلك الولاية.



وأضاف صوما أن هناك 138 ألف ظرف وافد تم إدخاله إلى اللجان كجزء من العملية الانتخابية في إحدى الولايات وجميعها للمرشح الديمقراطي.



وتابع أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب سيلجأ إلى القضاء للحد من التزوير الذي يحدث من قبل المرشح الديمقراطي، متابعا: "الرئيس دونالد ترامب سيحترم قرار المحكمة مهما كان".



سيلجأ للقضاء في عدد من الولايات

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك مظاهرات احتجاجية في عدد من الولايات الأمريكية تحاصر عدد من مراكز الفرز وهذه مؤشرات لأحداث عنف في شوارع أمريكا، متابعا: " ترامب سيلجأ إلى القضاء في عدد كبير من الولايات المتحدة وهذا أمر لم يحدث مسبقا".





واستطرد:" في بعض الأحيان يسمح القانون في الولايات الأمريكية لأي مرشح رئاسي التقدم بعدد من الدعاوى القضائية للطعن في نتيجة فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية ".





وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الثلاثاء 3 نوفمبر، حيث أدلى ملايين الأمريكيين أصواتهم في الانتخابات، التي يحتدم خلالها التنافس بين الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.





ويخوض الجمهوري دونالد ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبًا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثًا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس، لتصبح بذلك الانتخابات الـ59 في الولايات المتحدة.



