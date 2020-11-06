موسيماني يفكر في التراجع عن ضم معار الأهلي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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قالت تقارير صحفية، أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، يدرس التراجع عن ضم أحد معاري الفريق، خلال الموسم المقبل.


وكان موسيماني قد قرر عودة الرباعي، أكرم توفيق من الجونة، صلاح محسن وناصر ماهر من سموحة، ومحمد شريف من إنبي، بدءاً من الموسم القادم.


وبحسب مصادر مطلعة، فإن موسيماني يفكر في التراجع عن عودة أكرم توفيق، لاعب الأهلي المعار إلى الجونة.


وأكدت، أن موسيماني يرى صعوبة حصول اللاعب على مكان أساسي، في ظل تواجد الثلاثي أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي.


كما سيعني انضمام بدر بانون، نجم الرجاء البيضاوي المغربي، مشاركة أحد الثنائي محمود متولي أو رامي ربيعة في مركز لاعب الوسط المدافع عند الحاجة.

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