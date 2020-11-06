جماهير الرجاء المغربي تفتح النار على إدارة الفريق بسبب بدر بانون

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فتح جماهير الرجاء المغربي، النار على إدارة النادي واللاعب بدر بانون؛ بسبب كيفية إدارة ملف انتقاله للأهلي المصري، والغموض الذي رافق الكشف عن الصفقة منذ شهرين تقريبا، برفض المتحدث الرسمي ورئيس النادي، الاعتراف بإنهائها مع بطل مصر.

 

وأثار تسريب تقارير قيام اللاعب بزيارة لمقر الأهلي، خلال معسكر الرجاء في القاهرة، قبل يوم واحد من مواجهة الزمالك، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، غضب جماهير الرجاء.

 

وانتقد جماهير الرجاء اللاعب والإدارة بسبب إقدامه على هذه الخطوة، في هذا التوقيت الحاسم، وكذلك انتقدوا إدارة النادي التي سمحت له بذلك، مشيرين إلى أن مغادرة المعسكر كانت سببا في ظهوره بمستوى متواضع أمام الزمالك، حيث كان أحد أسباب استقبال الهدف الثاني، الذي سجله مصطفى محمد.

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