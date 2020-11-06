مدرب أرسنال يهاجم الفار

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:56 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي، مراجعة عدم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد سوى في أدوار خروج المغلوب بالدوري الأوروبي، بعد إلغاء هدف لفريقه بداعي التسلل، أمس الخميس.

 

وتأخر آرسنال بعد 22 دقيقة، قبل أن يفوز 4-1 في المجموعة الثانية.

 

لكن أرتيتا كان غاضبًا من إلغاء هدف إيدي نكتياه، وأظهرت الإعادة التلفزيونية أنه لم يكن متسللا.

 

وأبلغ أرتيتا الصحفيين "لا أعتقد أن هذا منطقي، عندما تملك التكنولوجيا ونؤمن أنه القرار المناسب للجميع باستخدامها".

 

وتابع "كنا نشتكي للحكام لأنه تم إبلاغنا أنه لم يكن متسللًا، من الواضح أنه قرار كان يمكن أن يغير المباراة. لذا يجب أن ينظر اليويفا في الأمر ويقوم بتغييره لو كان ذلك ممكنا".

 

ويلعب آرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غد الأحد.

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