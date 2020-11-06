وزير الري الأسبق يوجه مناشدة عاجلة لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:27 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن ليس هناك تنسيق بالقدر الكافي بين مصر والسودان في ملف سد النهضة، لافتا إلى أن تنسيق مصر والسودان هام في هذا الملف كونهما متضررتين من السد ومصالحهما واحدة.

وأشار "علام"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن ما يحدث في مفاوضات سد النهضة مزيد من إضاعة الوقت لصالح الجانب الأثيوبي، لافتا إلى أن الملف يشهد تعقيدات بسبب ظروف الدول، حيث أن أثيوبيا تعاني من مشاكل سياسية داخلية قد تؤثر على التفاوض.

وأضاف أن أثيوبيا تريد كارت "بلانش" من مصر والسودان بحيث يكون بإمكانها أن تقيم أي مشروع مستقبلي دون اخطارهما، معلقا: "بيع المياه قد يكون أحد أهداف أثيوبيا، لافتا إلى أن توصل مصر والسودان لرؤية مؤحدة في ملف سد النهضة أمر ضروري، حيث تتفق الدولتان على منهجية التفاوض، والبنود الهامة للدولتين.

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اجتمع وزراء المياه بمصر والسودان واثيوبيا امس لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الإتحاد الإفريقى، حيث اتضح خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاثة حول منهجيه استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

واتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريرًا لجنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقى يشمل مجريات الإجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات إجتماعى هيئة مكتب الإتحاد الإفريقى على مستوى القمة اللذين عقدا يومى 26 يونيو و21 يوليو واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

يذكر أن لجنة الخبراء القانونية والفنية المكونة من عضوين من كل دولة من الدول الثلاثة أنهت اجتماعاتها يوم الثلاثاء الماضي والتي استمرت على مدار يومي بغرض بحث منهجية التفاوض خلال الفترة القادمة ومناقشة المقترحات المقدمة من الدول الثلاث في هذا الشأن.

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