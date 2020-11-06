مفاجأة كبرى.. الكشف عن ضحية سيرينو في الأهلي

كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقية، عن رغبة جاستون سيرينو، صانع ألعاب فريق ماميلودي صن داونز، في الانتقال لصفوف النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.





ويسعى الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، في للتعاقد مع سيرينو خلال الفترة المقبلة، ولم الشمل بين الثنائي من جديد.





وبحسب صحيفة "kickoff" الجنوب إفريقية، فإن موسيماني اجتمع مع محمود الخطيب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، من أجل ضم سيرينو بصورة نهائية.





وتابعت الصحيفة، أن هناك اتفاق على ضم سيرينو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





واقترب أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم التوافق بينه وبين موسيماني، ومن أجل أخلاء مكان في قائمة اللاعبين الأجانب بالفريق.