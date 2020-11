شاهد.. مستشارة ترامب الروحية: الشياطين تحاول سرقة فوزنا

أقامت باولا وايت، الداعية الإنجيلية الأمريكية والمستشارة الروحية للرئيس دونالد ترامب، صلاة مثيرة من أجل فوزه على منافسه في انتخابات الرئاسة جو بايدن.

ورددت وايت التي تتولى منصب مستشارة البيت الأبيض الخاصة بمبادرة الإيمان والفرص المتاحة، في الصلاة: "أسمع صوت النصر، ويقول الرب إن ذلك حصل، وأسمع في السماوات: النصر.. النصر.. النصر".

ووصفت الداعية خصوم ترامب الديمقراطيين بأنهم "الشياطين الكونفدراليون" متهمة إياهم بمحاولة "سرقة الفوز"، وتعهدت بالتصدي لـ"كل عدو" و"الضرب والضرب والضرب حتى تحقيق الانتصار".

وتابعت أن "الملائكة تتوجه من إفريقيا إلى هنا الآن" لمساعدة ترامب في الفوز، حيث انتقدت وايت نتائج التصويت الأولية، متحدثة عن "استراتيجية من جهنم موجهة ضد الانتخابات وإرادتكم والكنيسة".

وتنتمي وايت إلى مذهب إنجيلي مثير للجدل يرى في الازدهار المادي مؤشرا على بركة الرب.

Presidential spiritual adviser Paula White is currently leading an impassioned prayer service in an effort to secure Trump's reelection. pic.twitter.com/hCSRh84d6g