رسميا.. تحديد موعد انطلاق دوري السلة الأمريكي

قالت رابطة لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في بيان إنها وافقت مبدئيا على انطلاق الموسم الجديد المخفض المكون من 72 مباراة في 22 ديسمبر، المقبل.

وأضاف بيان رابطة اللاعبين: "ما زلنا نتفاوض حول تفاصيل إضافية، والرابطة واثقة من توصل كل الأطراف إلى اتفاق بشأن الأمور المتعلقة بالموسم المقبل".

وتوقف الموسم الماضي في مارس/ آذار بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا وتم استكماله بمشاركة 22 من أصل 30 فريقا في منتجع ديزني وورلد في أورلاندو.

وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي توج لوس أنجيليس ليكرز باللقب للمرة 17 معادلا الرقم القياسي بعد تغلبه 4-2 على ميامي هيت في سلسلة النهائي التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات.

وقالت رابطة الدوري إنها قررت تأجيل موعد تعاقدات الأندية مع اللاعبين الجدد من 16 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني على أن تبدأ معسكرات الإعداد للموسم الجديد مطلع الشهر المقبل.