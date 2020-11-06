رسميا.. تحديد موعد انطلاق دوري السلة الأمريكي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:59 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قالت رابطة لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في بيان إنها وافقت مبدئيا على انطلاق الموسم الجديد المخفض المكون من 72 مباراة في 22 ديسمبر، المقبل.

 

وأضاف بيان رابطة اللاعبين: "ما زلنا نتفاوض حول تفاصيل إضافية، والرابطة واثقة من توصل كل الأطراف إلى اتفاق بشأن الأمور المتعلقة بالموسم المقبل".

 

وتوقف الموسم الماضي في مارس/ آذار بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا وتم استكماله بمشاركة 22 من أصل 30 فريقا في منتجع ديزني وورلد في أورلاندو.

 

وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي توج لوس أنجيليس ليكرز باللقب للمرة 17 معادلا الرقم القياسي بعد تغلبه 4-2 على ميامي هيت في سلسلة النهائي التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات.

 

وقالت رابطة الدوري إنها قررت تأجيل موعد تعاقدات الأندية مع اللاعبين الجدد من 16 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني على أن تبدأ معسكرات الإعداد للموسم الجديد مطلع الشهر المقبل.

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