هيثم نبيل يُعلن تعافيه من فيروس كورونا









كتب هيثم نبيل منشورًا قال فيه: "الحمد لله بعد فترة صعبة بفضل الله وبدعواتكوا negative كورونا تعافيت الحمدلله".









وتوجه هيثم نبيل، بالشكر لكل من سأل عنه خلال فترة مرضه، قائلاً :"شكرًا ليكوا جميعًا، ربنا يحفظكوا جميعًا".









وفي سياق آخر، تعاقد الفنان هيثم نبيل، للمرة الثانية مع شركة "سينرجي" لكتابة وتلحين أغاني مسلسل"لؤلؤ" الذي من المُقرر عرضه خلال الأيام المُقبلة، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نيرمين الفقي، وإخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة"سينرجي".

كشف المطرب هيثم نبيل أنه تعافى من فيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".