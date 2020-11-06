هيثم نبيل يُعلن تعافيه من فيروس كورونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:45 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
كشف المطرب هيثم نبيل أنه تعافى من فيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب هيثم نبيل منشورًا قال فيه: "الحمد لله بعد فترة صعبة بفضل الله وبدعواتكوا negative كورونا تعافيت الحمدلله".



وتوجه هيثم نبيل، بالشكر لكل من سأل عنه خلال فترة مرضه، قائلاً :"شكرًا ليكوا جميعًا، ربنا يحفظكوا جميعًا".




وفي سياق آخر، تعاقد الفنان هيثم نبيل، للمرة الثانية مع شركة "سينرجي" لكتابة وتلحين أغاني مسلسل"لؤلؤ" الذي من المُقرر عرضه خلال الأيام المُقبلة، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نيرمين الفقي، وإخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة"سينرجي".

أخبار تهمك

فريدة الشوباشي: خطأ عبدالناصر أنه عين السادات نائبا له (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

الكاف يفاجئ الأهلي والزمالك بقرار غريب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 18 ساعة

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة إصابة أحمد داوود وزوجته علا رشدي بـ"كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 14 ساعة

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

منذ ساعة و نصف

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عرض أوروبي يقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ ساعة و 13 دقيقة

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ضحية سيرينو في الأهلي

منذ 13 دقيقة

عاجل.. ترامب: حذرت من كارثة التصويت بالبريد.. والقضاء سيحسم النتيجة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يستقر على ضم القناص

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

12:21 ص

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

07:29 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

07:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه