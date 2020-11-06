ألمانيا تسجل 21.5 ألف إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:00 ص
كورونا المانيا
كورونا المانيا
وكالات
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بلغ عدد الحالات المكتشفة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 21.5 ألف، وتوفي 166 شخصا آخر بسبب هذا المرض.

 

وجاء في بيانات معهد روبرت كوخ التابع لوزارة الصحة الألمانية، والذي يحتفظ بإحصائيات عن الإصابات بكوفيد-19 في البلاد، أن عدد الإصابات بهذا المرض المسجلة في مختلف أنحاء ألمانيا، بلغ 21506 حالات خلال اليوم الماضي.

 

ومنذ بداية تفشي الوباء في ألمانيا، تم تسجيل 619089 حالة إصابة بفيروس كورونا، و 11096 حالة وفاة بسبب المرض.

 

يذكر أن ألمانيا بدأت اعتبارا من يوم الاثنين، بتطبيق إجراءات الإغلاق الجزئي التي أعلنت عنها المستشارة أنغيلا ميركل الأسبوع الماضي، بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا، والتي ستستغرق شهرا كاملا.

 

ويشمل قرار الحكومة إغلاق المطاعم والمقاهي والحانات ودور السينما والمسارح والمتاحف والمرافق الثقافية والترفيهية الأخرى ومنع الفنادق من استقبال السياح والاقتصار على استقبال المسافرين من أجل العمل فقط، مع منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص.

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