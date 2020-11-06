بعد هدفه رقم 100.. راموس يُحدد أهم 5 أهداف له مع ريال مدريد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:50 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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حدد سيرجيو راموس، قلب دفاع فريق ريال مدريد، أهم 5 أهداف له مع ريال مدريد، عقب وصوله إلى الهدف رقم 100 له مع الفريق.


وسجل راموس هدفع رقم 100 في المواجهة الماضية ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أبوبا، والتي انتهت بفوز الريال بنتيجة 3/2.


وعبر صحيفة "ماركا" الإسبانية، اختار راموس هدفه في مرمى أتليتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014، كأهم أهداف اللاعب مع الريال.


وجاء في المركز الثاني، هدفه ضد الروخ بلانكوس أيضاً، في نهائي دوري الأبطال عام 2016، والذي ساهم في حصول ريال مدريد على اللقب.


وثالثاً، جاء هدفه ضد بايرن ميونيخ بملعب أليانر أرينا، في إياب نصف نهائي عام 2014، في المباراة التي انتهت بفوز الريال 4/0.


وفي المركز الرابع، جاء هدفه ضد برشلونة في الليجا عام 2017، حيث كان هدف التعادل في اللحظات الأخيرة.


أما في المركز الخامس، جاء هدفه ضد أوليمبياكوس اليوناني عام 2005، حيث كان أول أهدافه في البطولة.

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