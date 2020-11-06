عرض أوروبي يقرب نجم الأهلي من الرحيل

اقترب أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من مغادرة القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن أحمد الشيخ تلقى في الفترة الأخيرة عرضا أوروبيا للرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل.





وأوضح المصدر أن العرض لم يقدم بشكل رسمي إلى مسؤولي النادي الأهلي، وهوا من أحد الأندية التركية على سبيل الإعارة بنية البيع.





وأكد المصدر أن أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ينتظر وصول العرض التركي من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي.





وأتم المصدر أن الشيخ يرغب في خوض التجربة، في القارة الأوربية مشيرا إلى أن الاعب يملك إلى جانب العرض التركي عروض من 3 أندية محلية تسعى للتعاقد معه هي: سموحة والإسماعيلي والاتحاد.