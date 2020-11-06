"رويترز": إدارة ترامب تمضي قدما في صفقة تصدير طائرات مسيرة إلى الإمارات

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:27 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت وكالة "رويترز" بأن الإدارة الأمريكية تمضي قدما في صفقة بيع طائرات مسيرة حديثة من طراز MQ-9B إلى الإمارات.

 

ونقلت الوكالة اليوم الجمعة عن أشخاص مطلعين تأكيدهم أن الخارجية الأمريكية قدمت إخطارا غير رسمي إلى الكونغرس أبلغته فيها بأنها تخطط لبيع 15 طائرة من هذا الطراز إلى أبوظبي، مع إمكانية إضافة ثلاث طائرات أخرى، ضمن إطار صفقة تصل قيمتها إلى 2.9 مليار دولار.

 

وأكدت الوكالة أن الصفقة تقضي بتجهيز الطائرات المسيرة، وقد تتسلم الإمارات هذه الطائرات في عام 2024.

 

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الإخطار غير الرسمي يأتي تمهيدا لتقديم الإخطار الرسمي والعام من وزارة الخارجية الذي سيمنح الكونغرس مهلة 30 يوما للاعتراض على الصفقة.

 

ولفتت الوكالة إلى أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مخولتان بمراجعة ومنع مبيعات الأسلحة في إطار عملية مراجعة غير رسمية قبل أن تقدم وزارة الخارجية إخطارها الرسمي إلى السلطة التشريعية.

 

وذكر أحد مصادر الوكالة أن الخارجية الأمريكية قد تنتظر إخطار الكونغرس رسميا بالصفقة بمجرد إطلاع الموظفين والأعضاء على البيع المحتمل.

 

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إخطار إدارة الرئيس دونالد ترامب الكونغرس الأسبوع الماضي باحتمال بيع مقاتلات حديثة من طراز "إف-35" إلى الإمارات.

 

وأشارت "رويترز" إلى أن هذه ستكون أول صفقة لتصدير طائرات مسيرة تبرمها الولايات المتحدة منذ قيام إدارة ترامب بإعادة تفسير اتفاقية أسلحة تعود إلى حقبة الحرب الباردة بين 34 دولة، في خطوة سمحت لشركات الدفاع الأمريكية ببيع المزيد من الطائرات المسيرة للحلفاء.

 

وأكدت الوكالة أن الإمارات سبق أن أبدت منذ فترة طويلة اهتماما بشراء طائرات مسيرة من الولايات المتحدة.

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