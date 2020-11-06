بيت الفنون يواصل تقديم برنامج "السيرك القومى" بالعجوزة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:09 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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ضمن برنامج فعاليات وأنشطة قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يواصل البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، تقديم حفلات السيرك القومى بمقره بالعجوزة .



حيث يقدم السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، برنامج شعبة سيرك القاهرة برئاسة الفنان أشرف شعبان، فى الثامنة مساء يوميا عدا يوم الأربعاء من كل أسبوع أجازة، ولمدة ساعتين يستمتع جمهور وعشاق فن السيرك، بأكثر من ١٣ فقرة فنية خلال شهر نوفمبر الجارى، من أشهر وأخطر فقرات فنون السيرك .



حيث يتضمن البرنامج فقرة "المشي علي السلك المتحرك للفنان عادل حمزة، والدودة الشقية للفنان علاء أحمد، البسكليت للفنان سيد أسامة ياسين، البامبوك للفنان علاء راشد، الديابلو للفنان محمد فؤاد، التوازن علي الكرة للفنان أكرم مجدي، المهرج للفنانين رامى ومروان عاكف، الطوق الهوائي للفنانين ياسمين وهايدي " .



كما يشمل البرنامج فقرة التوزان علي الزجاج للفنان عبودة فتحى، الساحر للفنان مختار المصري، الرجل الخارق للفنان محمد سمير، البلانسات للفنان أحمد ياسين، التنشين بالخناجر للفنانين وائل فتحي ونهي، ويختتم البرنامج باستعراض الحيوانات المفترسة لمدربة الأسود والنمور الفنانة "لوبا الحلو" .

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