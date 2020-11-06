بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر

قالت نشوى مصطفى، إنها أصيبت بفيروس كورونا لم تقوم بالذهاب إلى أي تجمعات، معقبة: "أنا مرحتش مهرجان الجونة، أنا كل اللي روحته السوبر ماركت وسوق الخضار".





وتابعت "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" أنها كانت تطبق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في البداية، ولكنها في الفترة الأخيرة لم تهتم، معقبة: "مكنتش في الفترة الأخيرة بلبس كمامة، وكنت بكذب على زوجي وبقول له معايا الكمامة والكحول في الشنطة".





وأشارت إلى أنها تعالج الآن في مستشفى حكومة دون أن تدفع أي مليم، معقبة: "شكرًا يا بلدي، نفسي ما حدش يشوف الأمل اللي أناه شفته أبدًا".



