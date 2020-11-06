بعد إصابتها بكورونا.. نشوى مصطفى توجه رسالة لمصر
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:02 ص
الفجر
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قالت نشوى مصطفى، إنها أصيبت بفيروس كورونا لم تقوم بالذهاب إلى أي تجمعات، معقبة: "أنا مرحتش مهرجان الجونة، أنا كل اللي روحته السوبر ماركت وسوق الخضار".
وتابعت "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" أنها كانت تطبق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في البداية، ولكنها في الفترة الأخيرة لم تهتم، معقبة: "مكنتش في الفترة الأخيرة بلبس كمامة، وكنت بكذب على زوجي وبقول له معايا الكمامة والكحول في الشنطة".
وأشارت إلى أنها تعالج الآن في مستشفى حكومة دون أن تدفع أي مليم، معقبة: "شكرًا يا بلدي، نفسي ما حدش يشوف الأمل اللي أناه شفته أبدًا".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 132 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100006 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 108530 حالة من ضمنهم 100006 حالة تم شفاؤها، و6329 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية
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