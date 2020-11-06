المنسق العام لـ "الجونة السينمائي" يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا خلال فعاليات المهرجان

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:49 ص
بوابة الفجر
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كشف المخرج أمير رمسيس، المنسق العام لمهرجان الجونة السينمائى، حقيقى إصابته بفيروس كورونا خلال فعاليات المهرجان، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك.

وقال في منشور له:  "بعد استفسارات عديدة و شائعات وصلت للعديد من الأصدقاء الذين هاتفوني في قلق بعد ان وصلهم معلومة خاطئة عن اصابتي بالمرض .. قررت عمل ال pcr و خرجت النتيجة سلبية".

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، أعلن في وقت سابق عن اختيار الفيلم الروائى المصرى «حظر تجول» للمخرج أمير رمسيس، للمشاركة فى المسابقة الدولية بالدورة 42، وذلك فى عرضه العالمى الأول.

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