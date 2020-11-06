ديفيد ألابا يبتعد بقوة عن برشلونة
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:32 ص
علي ماهر حلمي
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كشفت تقارير صحفية اسبانية أن اللاعب الدولي النمساوي ألابا مدافع نادى بايرن ميونيخ الألماني يبعد بقوة عن الإنضمام لصفوف نادى برشلونة خلال الصيف المقبل.
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ألابا طلب من برشلونة مرتب 15 مليون يورو في السنة وهو ما جعل النادي الكتالوني ينسحب من الصفقة.
حيث يعاني برشلونة من أزمة مالية خلال الفترة الحالية بعد رحيل جوزيب ماريا بارتوميو عن النادي.
يذكر أن ألابا ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لعام 2021.