الصغرى تصل لـ18.. وأمطار خفيفة إلى متوسطة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على موقعها الرسمي، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الجمعة نهارًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الجمعة ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال الصعيد.

- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة (40%) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ).





- أمطار خفيفة إلى متوسطة (60% تقريبًا) على بعص المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش).





الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.





بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 19 والعظمى 24

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 19 والعظمى 24

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 24

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 19 والعظمى 24

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 19 والعظمى 23

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 19 والعظمى 24

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة في السويس الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة في العريش الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة في رفح الصغرى 20 والعظمى 24

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة في نخل الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 21 والعظمى 25

درجات الحرارة في طابا الصغرى 21 والعظمى 25

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة في الطور الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 28

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة في قنا الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 24 والعظمى 28

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 25 والعظمى 28